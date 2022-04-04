Лондон, , 20:09 — REGNUM 30-летний немецкий голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено не хочет переходить в «Ньюкасл» и намерен вернуться в Германию. Об этом 4 апреля сообщило издание Daily Star.

ФК «Арсенал»

По информации источника, Бернд Лено, проигравший конкуренцию за место в воротах «канониров» Аарону Рэмздейлу, рассматривает возможность вернуться в чемпионат Германии в грядущее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Лено принял участие лишь в восьми матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых пропустил одиннадцать мячей. Трижды немецкому голкиперу удалось сохранить ворота в «неприкосновенности».

Лено выступает за «Арсенал» с 1 июля 2018 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего немца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.