Вашингтон, 4 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Американская певица Холзи (Эшли Франджипани) рассказала о перенесённой операции. Об этом 4 апреля пишет BuzzFeed.

Скриншот видео на YouTube Холзи

Как отмечает издание, артистке сделали операцию за четыре дня до проведения премии «Грэмми-2022». У Холзи несколько лет назад диагностировали эндометриоз, из-за чего она долгое время не могла стать матерью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года у Холзи появился на свет долгожданный ребёнок. Исполнительница и её возлюбленный, турецкий режиссёр Алев Айдын, назвали новорождённого Эндер Ридли.