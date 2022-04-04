Варна, Болгария, 4 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Представители пограничной полиции Болгарии задержали шестерых подданных Королевства Марокко, незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 4 апреля сообщает софийский информационный портал News.bg.

Montecruz Foto Беженцы на станции Ораниенбург в Германии

Согласно официальной информации, задержание прошло в окрестностях Варны на северо-востоке страны. Указанные лица являются молодыми людьми в возрасте от 22 до 28 лет. Никто из них не смог объяснить цели своего пребывания на болгарской территории.

В ближайшее время марокканские подданные будут доставлены в варненский центр содержания беженцев. Ведется следствие.