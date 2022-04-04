Москва, 4 апреля 2022, 21:34 — REGNUM Американцы вполне могут передать Украине танки советского производства. Об этом 4 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
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«Скорее всего, США действительно попытаются передать танки советского производства Украине — надо ведь спасать незадачливого украинского «подопечного», — заявил эксперт.
Вероятнее всего, технику попробуют передать через Польшу или Румынию, полагает политолог.
«В конце концов, жизни перевозчиков техники не жалко», — заключил Трухачёв.
Напомним, что в газете The New York Times появилась информация со ссылкой на источники в Госдепартаменте США о том, что США передадут Украине танки советского производства.