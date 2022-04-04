Оттава, 4 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Канадский и американский актёр Джим Керри не собирается возвращаться к своим наиболее востребованным ролям в кино. Об этом он рассказал в интервью порталу ComicBook 4 апреля.

Jean-François Gornet Джим Керри

«Не могу назвать персонажа, которого я бы хотел снова сыграть. Если вы делаете что-то, что «заходит» зрителю, сиквелы, как правило, трогают их куда меньше. И если выпустить продолжение спустя долгое время, то ты уже начинаешь подражать самому себе без возможности использовать оригинальное вдохновение», — заявил актёр. Также Керри отметил, что недавнее участие в серии фильмов «Соник» стало для него эволюцией, которая «планировалась в его голове с самого начала».

Напомним, что 31 марта 2022 года Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры. Однако актёр заверил, что может вернуться к работе, если в будущем получит сценарий, «написанный золотыми чернилами».