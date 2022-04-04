4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Не видеть связи между попустительской политикой Москвы и драматическими событиями в Казахстане, который последовательно, а сейчас и стремительно превращается в русофобское государство, невозможно даже для минимально стремящегося к объективности специалиста.

Александр Савельев, , 20:49 — REGNUM Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил о намерении руководства республики соблюдать антироссийские санкции, введенные против нашей страны коллективным Западом. Несмотря на некоторое удивление, недовольство и даже гнев наших соотечественников поведением союзника по ОДКБ и члена Евразийского экономического союза, это решение имеет свои предпосылки и свою логику.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

Пассивность и чудовищные ошибки, совершенные профильными и как бы ответственными ведомствами России не могли не привести к таким последствиям. Помимо русофобской Прибалтики, США не могли не обратить внимания на страны постсоветского пространства, с которыми у России наиболее протяженные границы — Украину, Казахстан, страны Кавказа. Это были наиболее очевидные цели западной агрессии, и это было ясно сразу после так называемой революции роз в Грузии и «оранжевой революции» 2004 г. на Украине (и даже до того). Российская мягкая сила, десятилетиями упорно доказывавшая свою никчемность, доказала к тому же и свою вредоносность для российской государственности — ее просчеты теперь оплачивают своими жизни воины многонациональной России, мирные жители.

Революция роз. Тбилиси, 2003 Zaraza

Назарбаев, который до сих пор считается чуть ли не основоположником евразийской интеграции, никогда не был ее подлинным сторонником. Создавая классическую коррумпированную восточную деспотию, он пропустил момент, когда многие члены его семьи, и клана в более широком смысле, оказались в полной зависимости от Запада и отказали Елбасы в праве дальнейшего единоличного управления. Уже никакие уступки с его стороны, даже откровенно русофобский указ о переводе письменности с кириллицы на латиницу не могли помочь ему сохранить прежние полномочия.

Хронология главных событий в Казахстане за последние пять лет, без которой невозможен анализ текущих драматических и драматически ускоряющихся событий в Казахстане на фоне возрастающей и практически официальной русофобии, обнищания населения, выглядит так:

— 2017 год — арест США средств государственного фонда Казахстана на общую сумму около 23 млрд долл. Это была прямая угроза правящим кланам и понуждение республики действовать в фарватере консолидированного Запада.

— 2019 год — вынужденная под давлением созданных самим Назарбаевым сил отставка с поста президента республики, приход к власти Токаева, рассчитывавшего лучше предшественника справиться с политикой многовекторности, особенно с учетом своих многолетних связей с Китаем.

— 2020−2021 годы — многотысячные антикитайские митинги против сдачи в аренду сельскохозяйственных земель и влияния Китая на все сферы деятельности Казахстана.

— 2022 год: попытка государственного переворота, купированная только решительным вмешательством ОДКБ, то есть России, заявление о подготовке покушения на президента Казахстана.

Силы ОДКБ в Казахстане Mil.ru

Только слепец не увидит логической связи между этими событиями. Давление на дружественные России и российскому народу общественно-политические силы, репрессии против пророссийских активистов — всё это неизбежно ослабляет государственность бывшей союзной республики в интересах конкурирующих олигархических кланов и коллективного Запада, для которого эти кланы представляют ценность исключительно для ослабления России, Китая в целях сохранения своего глобального доминирования.

Наконец, согласие Казахстана соблюдать антироссийские санкции в полном объеме, что по нынешним правилам означает автоматическое внесение этой страны в список недружественных России и ведет к дальнейшему распаду интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Разумеется, Москва не станет торопиться с таким решением и, скорее всего, выразит понимание сложному положению Казахстана в нынешний сложный период международных отношений.

Однако не видеть связи между попустительской политикой Москвы и драматическими событиями в Казахстане, который последовательно, а сейчас и стремительно превращается в русофобское государство, невозможно даже для минимально стремящегося к объективности специалиста.

Устранение Токаева при всей его многовекторности крайне невыгодно России, зато коллективному Западу выгодно поджечь и без того существующую систему дуг нестабильности вдоль наших границ.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Капитулянтское заявление властей Казахстана о соблюдении антироссийских санкций вызвано паникой и признанием собственного поражения в проведении собственной «многовекторной» политики. Эта «многовекторная паника» должна показать России, как много ошибок мы совершили за последние годы на всех направлениях постсоветского пространства, заставить Москву придерживаться более разумной, эффективной и решительной политики.

Президент России В. В. Путин не зря открыто говорил на одном из заседаний Совбеза РФ, что постсоветское пространство, СНГ должны стать главным приоритетом российской политики. За ошибки дипломатов и разведки расплачиваются жизнями российские солдаты. Нельзя допустить дальнейшего превращения Западом Казахстана во вторую Украину.