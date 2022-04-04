Турин, Италия, , 19:54 — REGNUM 21-летний французский центральный полузащитник «Ниццы» и сын легендарного Лилиана Тюрама Кефрен Тюрам входит в сферу трансферных интересов туринского «Ювентуса». Об этом 4 апреля сообщило издание Tuttosport.

Логотип Ювентуса

Тюрам выступает за «Ниццу» с 6 июля 2019 года после перехода из «Монако» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Кефрен Тюрам принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.