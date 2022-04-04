Буэнос-Айрес, , 20:21 — REGNUM Член Сената Аргентины Альфредо Корнехо призвал не называть события на Украине причиной гиперинфляции в Аргентине, заявив, что она вызвана лишь внутренними ошибками руководства страны. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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По мнению сенатора, инфляцию спровоцировала резкая эмиссия денег в октябре и ноябре 2021 года, необходимая нынешнему правительству для победы на выборах. Тем самым он отрицает слова президента Альберто Фернандеса, ранее заявившего, что нынешний финансовый кризис спровоцирован международными факторами и спекуляциями бизнесменов. Согласно данным института статистики Аргентины, в феврале 2022 года месячная инфляция составила 4,7%.

«Если правительство не решится привести в порядок расходы и доходы и не разработает экономический план с привлечением инвестиций и ростом торговли, то остановить инфляцию будет невозможно», — предупредил Корнехо.

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