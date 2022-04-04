Манчестер, Великобритания, 4 апреля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraaf, «Манчестер Юнайтед» в грядущее летнее трансферное окно подпишет 20-летнего флангового атакующего защитника амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера в случае назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера команды.

«Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Юрриен Тимбер принял участие в 25-ти турах чемпионата Нидерландов 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент трансферная стоимость 20-летнего нидерландского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Текущее соглашение Тимбера с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2024 года.