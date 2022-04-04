Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Американский музыкант Джон Батист рассказал о том, что женился на своей возлюбленной Сулейке Джавад. Об этом 4 апреля пишет Billboard.

Джон Батист Скриншот видео в YouTube

По данным издания, свадьба прошла за месяц до премии «Грэмми» и за сутки до пересадки невесте Батисты костного мозга. У Сулейки Джавад диагностировали лейкемию.

ИА REGNUM напоминает, что Джон Батист стал обладателем премии «Грэмми» в 2022 году. Он был представлен в 11 номинациях и взял награду в категории «Альбом года».

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети раскритиковали организаторов «Грэмми» за победу Луи Си Кея