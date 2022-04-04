Москва, 4 апреля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Минске прошел митинг в поддержку России и ее вооруженных сил. Об этом сообщает 4 апреля портал «Материк».

Площадь Победы в Минске

«3 апреля в Минске у посольства Российской Федерации в Белоруссии прошла общественная акция в поддержку антинацистской освободительной военной операции на Украине. Представители белорусской патриотической общественности принесли свечи и цветы в память российских воинов, павших в боях за освобождение Донбасса и украинской земли от бандеровско-нацистской нечисти» — сообщает автор сайта.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.