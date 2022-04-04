Москва, , 21:27 — REGNUM Российский фильм «Мистер Нокаут» обзавёлся новым прокатчиком. Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 4 апреля.

Кадр из фильма «Мистер Нокаут» Скриншот YouTube

Так, вместо заявленной ранее компании Disney прокатом фильма теперь будет заниматься «Кинотайм». Ожидается, что картина появится в кинотеатрах 6 апреля 2022 года.

Ранее стало известно о том, что компания Disney приостановит прокат своих фильмов в России с 7 апреля 2022 года. Ограничение затронет не только зарубежные проекты компании, но и российские ленты.

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