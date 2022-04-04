Челябинск, 4 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Челябинская область стала одним из лидеров в России по уровню заболевания бешенством. Об этом сообщает 4 апреля управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям со ссылкой на Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию.

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Всего в стране за март был выявлен 81 случай бешенства животных. В лидерах оказались Челябинская, Нижегородская, Самарская, Владимирская области и Тува.

Случаи этого заболевания были выявлены у 27 лисиц, 22 собак и 13 кошек. Кроме того, заболевшими оказались два волка, одна рысь и три енотовидные собаки. Ещё 13 инфицированных особей нашли среди мелкого и крупного рогатого скота.

В Челябинской области выявили 14 случаев заболевания (17% от общероссийского показателя). Заболевание зафиксировали у восьми собак, пяти лисиц и одной кошки.