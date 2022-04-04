Архангельск, 4 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Архангельской области за выходные выявили 270 носителей коронавируса, 35 из них госпитализировали, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди новых заболевших — 103 архангелогородца, 70 жителей Вельского района, 24 — Шенкурского. По десять случаев заболевания выявлено в Северодвинске и Плесецком округе. Заболевшие зарегистрированы также в Холмогорском, Коношском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 15 291 носителя коронавируса.