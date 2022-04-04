В Архангельской области за выходные госпитализировали 35 ковид-пациентов
Архангельск, 4 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Архангельской области за выходные выявили 270 носителей коронавируса, 35 из них госпитализировали, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Среди новых заболевших — 103 архангелогородца, 70 жителей Вельского района, 24 — Шенкурского. По десять случаев заболевания выявлено в Северодвинске и Плесецком округе. Заболевшие зарегистрированы также в Холмогорском, Коношском и других районах области.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 15 291 носителя коронавируса.