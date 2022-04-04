Лима, , 19:58 — REGNUM Бывший премьер-министр Перу Саломон Лернер раскритиковал исключение телеканала Russia Today из перуанской сети кабельного телевидения Movistar-Peru. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Передвижная телестанция RT Jürg Vollmer

«Блокировка телеканала — это демонстрация нетерпимости и навязывание единственной истины, не позволяющей телезрителю иметь отличное от показываемого традиционными западными СМИ видение о важных событиях, затрагивающих весь мир», — заявил Лернер в интервью.

Против блокировки также высказались бывший министр иностранных дел Эктор Бехар, глава коллегии журналистов Перу Рикардо Бургос, а также вице-президент федерации журналистов Рикардо Серра.

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