Лима, 4 апреля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр ПеруСаломон Лернер раскритиковал исключение телеканала Russia Today из перуанской сети кабельного телевидения Movistar-Peru. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«Блокировка телеканала — это демонстрация нетерпимости и навязывание единственной истины, не позволяющей телезрителю иметь отличное от показываемого традиционными западными СМИ видение о важных событиях, затрагивающих весь мир», — заявил Лернер в интервью.

Против блокировки также высказались бывший министр иностранных делЭктор Бехар, глава коллегии журналистов ПеруРикардо Бургос, а также вице-президент федерации журналистов Рикардо Серра.