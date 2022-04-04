Москва, , 19:21 — REGNUM Российские военные, попавшие в плен к ВСУ, подвергаются издевательствам со стороны украинских нацистов, рассказал корреспонденту освобождённый из плена военнослужащий Андрей.

Украинские боевики Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия

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Он рассказал, что, когда попал в плен, его и его товарищей поставили лицом к стенке:

«Было много людей с оружием, и каждый предлагал что-то с нами сделать. Кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то просто предлагал убить. Между собой они общались и каждый свою идею предлагал. Среди них был один человек, который говорил, что не стоит, потому что мы, он сказал, нужны для чего-то были.

И когда волокли нас из машины санитарной, были товарищи, у которых были простреляны ноги и они не могли быстро самостоятельно передвигаться, их силой — кого-то волокли, кого-то подталкивали, били».

Андрей рассказал, что держали пленных в каком-то спортивном зале, спали они на полу:

«Ночью было холодно. И постоянно, когда прилетал какой-либо снаряд, был слышен взрыв, слышно было, как открывается дверь, выходят мужчины и начинают избивать лётчиков, как я понял. Там у нас находились два лётчика, и их постоянно били, не давали им спать. И в любой момент можно было ночью услышать, как их спрашивают: «Лётчики, вы спите?» и заставляют их отвечать: «Не спим — небо сторожим» ».

Как рассказал военнослужащий, украинские боевики издевались над лётчиками постоянно говорили, что «если лётчики вернутся в Россию, то только инвалидами».

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