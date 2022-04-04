Пенза, 4 апреля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Делегация Пензенской области прибыла в Донецкую народную республику. Главы двух субъектов, руководствуясь договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР, условились развивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Олег Мельниченко и Денис Пушилин в понедельник, 4 апреля, подписали протокол о намерениях по итогам двусторонней встречи в Донецке.

Pnzreg.ru Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин

Глава ДНР поблагодарил Пензенскую область за оказанную помощь и поддержку Донбасса в тяжелые времена.

«Я рад приветствовать наших друзей из Пензенской области. Для нас важна поддержка, мы её чувствуем, и сейчас находимся в той ситуации, когда действительно сплочение многонационального русского народа Российской Федерации решает очень сложные, непростые, но жизненно важные проблемы», — отметил Пушилин, поблагодарив за тёплый приём в Пензенской области жителей ДНР.

Сотрудничество пензенских и донецких предприятий позволит усилить позиции друг друга, а также выстроить новые экономические модели, реализовать промышленный потенциал двух субъектов для улучшения жизни населения, добавил глава ДНР.

Губернатор Пензенской области отметил, что жители Донецкой республики восемь лет практически платили своей кровью за право называть себя русскими, за право развивать и поддерживать русскую культуру, разговаривать на русском языке.

«Решение, которое принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наш Верховный главнокомандующий, оно абсолютно правильное. Борьбу за Донецкую народную республику, которую вы ведёте, поддерживает подавляющее большинство — более 80% жителей нашего региона», — заявил Мельниченко.

По словам губернатора Пензенской области, такого порыва и единения, которое наблюдается сейчас, давно не было. Пока велась подготовка к отправке гуманитарной помощи, приходили буквально тысячи людей и делали свои посильные взносы.

Мельниченко уверен, что Донецкая народная республика одержит победу, но тогда встанет вопрос о восстановлении нормальной мирной жизни. Люди не должны ощутить себя брошенными, они должны почувствовать заботу сразу, как со стороны руководства ДНР, так и со стороны России.

«Я считаю, что освобождение и восстановление Донбасса — это наше общее дело. В том числе, для регионов Российской Федерации. Поэтому, я думаю, что у нас впереди достаточно непростая дорога по возвращению Донбасса к мирной жизни. И мы, думаю, её пройдём вместе. В данном случае Пензенская область, жители нашего региона готовы оказывать всемерную поддержку в решении всех необходимых вопросов», — резюмировал Мельниченко.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Донецке состоялась встреча участников очередного гуманитарного конвоя «Пенза — ДНР».

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