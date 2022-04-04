Москва, , 19:17 — REGNUM Россия подала запрос на проведение в 22:00 мск 4 апреля экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу провокации, устроенной в украинском городе Буча, сообщает 4 апреля постоянное представительство РФ при ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в г. Буча сегодня на 15:00», — цитирует постпредство агентство ТАСС.

Напомним, через несколько дней после ухода российских войск из города Буча в Киевской области украинские власти заявили о массовых убийствах мирных жителей, приводя в доказательство видео с трупами гражданских, лежащих на одной из улиц Бучи.

При этом на видеозаписи входа украинских силовиков в оставленный военными РФ город, опубликованной до этого, никаких трупов на указанной улице не зафиксировано.

Тем не менее, западные, особенно британские СМИ, уже начали информационную кампанию по обвинению России.

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