Тель-Авив, Израиль, , 19:12 — REGNUM В инвестиционном фонде ОНЕКСИМ предпринимателя Михаила Прохорова прокомментировали новость о том, что он якобы получил гражданство Израиля. Об этом 4 апреля пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу компании.

Михаил Прохоров (сс) A. Savin

В ОНЕКСИМе опровергли информацию о получении Прохоровым израильского паспорта. «Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», — объяснили в пресс-службе.

Ранее портал Ynet сообщил, что несколько дней назад Михаил Прохоров прилетел в Израиль на частном самолете. Он якобы уже прошёл все необходимые процедуры для получения гражданства страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Американец принял гражданство России в Тульской области