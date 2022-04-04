Тель-Авив, Израиль, 4 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В инвестиционном фонде ОНЕКСИМ предпринимателя Михаила Прохорова прокомментировали новость о том, что он якобы получил гражданство Израиля. Об этом 4 апреля пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу компании.

(сс) A. Savin Михаил Прохоров

В ОНЕКСИМе опровергли информацию о получении Прохоровым израильского паспорта. «Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», — объяснили в пресс-службе.

Ранее портал Ynet сообщил, что несколько дней назад Михаил Прохоров прилетел в Израиль на частном самолете. Он якобы уже прошёл все необходимые процедуры для получения гражданства страны.