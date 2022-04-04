Пенза, , 19:11 — REGNUM Из Пензенской области жителям Донбасса передано порядка 50 тонн гуманитарного груза. В основном это стройматериалы, хозяйственные товары и продукты питания. В понедельник, 4 апреля, в Донецке состоялась встреча участников очередного гуманитарного конвоя «Пенза — ДНР».

Гуманитарная помощь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гуманитарный груз из Пензенской области в Донбасс сопровождал губернатор Олег Мельниченко. Обращаясь к жителям Донецкой народной республики, глава Пензенской области отметил, что на территории региона в настоящее время проживают более 1,6 тыс. человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

«Они обеспечены всем необходимым — местами проживания, питанием, им оказывается медицинская помощь. Дети устроены в дошкольные образовательные учреждения. Подростки и молодые люди имеют возможность продолжить обучение в школах и вузах. Всего у нас организовано восемь пунктов временного размещения. Среди эвакуированных много детей — порядка 600 несовершеннолетних», — дополнил он.

Губернатор подчеркнул, что Пензенская область рада оказать поддержку братской республике. Мельниченко выразил надежду, что этот вклад поможет жителям Донбасса пережить трудное время, приступить к восстановлению разрушенных зданий, сделать первый шаг к мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензу поездом 24 марта прибыли 440 жителей Донбасса. 27 марта в городе встречали ещё один состав с вынужденными переселенцами с ДНР и ЛНР.

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