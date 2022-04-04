4 апреля 2022 | Время чтения 12 мин

Олег Айрапетов, , 20:35 — REGNUM Одним из самых враждебных соседей советских республик, а затем и СССР была Польша. Окончание Первой мировой войны дало ей шанс на возрождение. Уже 10 ноября 1918 года под влиянием вестей из Берлина, где шла революция, в Варшаве начали разоружать германский гарнизон. Очаги сопротивления не могли что-либо изменить. Образовались солдатские Советы, армия хотела вернуться домой. 11 ноября в занятом немцами бывшем Царстве Польском власть перешла к полякам. Быстро этот переход состоялся и в австрийской Западной Галиции, за Восточную пришлось воевать с Западно-Украинской Народной республикой. В январе-феврале 1919 года новое правительство Польши во главе с Юзефом Пилсудским было признано странами Антанты. Польское государство восстановилось. Его «начальник» с первых же дней прихода к власти был уверен в неизбежности войны с Россией. В июле 1919 года остатки армии ЗУНР были вытеснены с территории Восточной Галиции за реку Збруч — бывшую границу Австро-Венгерской и Российской империй.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме Галиции для возрожденной Польши сразу же стал проблемным Виленский край. На Вильно претендовала и Литва, желавшая сделать его своей столицей. В городе перед началом Первой мировой войны жило около полумиллиона человек. Литовские процессы походили на польские. Преимущественно литовской по данным переписи 1897 г. была всего лишь одна губерния — Ковенская. Из 1,544 млн её населения абсолютное большинство составляли католики — 76,2% (православных 3,01% и старообрядцев 2,13%, иудеев 13,78%). По национальному составу: литовцы — 66,02%, в то время как русские, белорусы и малоросы — 7,28%, поляки — 9,04%. В 1913 году в губернии проживало 1,7774 млн чел., из них в городах — только 169,5 тыс. чел., из них 1,279 млн были католиками, 321 тыс. — иудеями и около 60 тыс. православными, 48 тыс. — старообрядцами.

Карта Ковенской губернии. 1888

Поначалу местные националисты взяли курс на Германию. В сентябре 1917 года литовский Совет — Тариба — провозгласил в Вильно необходимость воссоздания литовского государства. Тарибу возглавлял Атанас Сметона. Он был готов пригласить на престол возрожденного государства немецкого принца под именем Миндовга II. 11 декабря Тариба провозгласила возрождение Литвы с центром в Вильно. Впрочем, принятый Тарибой акт был весьма своеобразной декларацией. Он одновременно провозглашал возрождение независимого литовского государства и подчинял его Германии: «При воссоздании этого государства и для охраны его интересов при мирных перегвоорах сейм испрашивает защиту и помощь германской империи. Во внимание к жизненным интересам Литвы, которые требуют скорейшего установления длительных и тесных отношений с германской империей, сейм высказывается в пользу вечного и прочного союза литовского государства с германской империей, который должен, главным образом, найти свое воплощение в военном, транспортном, таможенном и монетном единении».

Президиум Совета Литвы. 1918 Lietuvos nacionalinis muziejus

В столице предполагаемого государства и на территориях, которые, по мнению литовских националистов, должны были перейти под их власть, ситуация также не была простой. По данным переписи 1897 года, наиболее многочисленной частью населения Виленской губернии — свыше 1,5 млн чел. — были католики (935 847 чел.), за которыми шли православные (415 296 чел.) и иудеи (204 686 чел.). Своим родным языком белорусский назвали 56,05% населения губернии, литовский — 17,58%, идиш — 12,72%, польский — 8,17% и русский — 4,94%. В городе Вильно евреи составляли 40% населения, поляки — 30,1%, русские 20,2%, белорусы — 4,3%, литовцы — 2% и прочие (в основном немцы и татары) — 2,4%. Еврейский элемент превалировал во всех городах губернии. Перед началом Первой мировой войны в Виленской губернии жило около 2 млн чел., из которых свыше 0,5 млн были православными, свыше 1,1 млн — католиками и около 0,25 млн — иудеями.

Карта волостей Виленской губернии. 1890

Тариба претендовала также и на Гродненскую губернию с 1,6 млн чел., хотя в ней проживали преимущественно православные (919 346 чел.), а католиков было только 386 519 и иудеев — 230 489 чел. Литовский язык родным признало 0,2% населения губернии, польский — 10,08% (161 662 чел.), в то время как белорусский — 43,97% (705 045 чел.). Таким образом, литовцы были в ничтожном меньшинстве, а поляки не составляли большинства даже среди католиков. Оставшуюся часть православного населения составляли великорусы (4,62%) и малоросы (22,61%). Перед Первой мировой войной в губернии проживало 1,9098 млн чел., из них 357,6 тыс. в городах. 1,021 млн чел. были православными, 0,508 млн — католиками, 0,3645 млн — иудеями. Этноконфессиональная структура населения была достаточно стабильной и в начале XX века почти не изменилась с середины XIX столетия. В 1863 г. в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях проживало 2,7 млн чел., из них 1,185 млн литовцев (44%), 0,95 млн русских (по современной классификации — белорусов, 35,2%), 0,275 млн евреев (10,2%), 0,22 млн поляков (8,1%) и 0,07 млн прочих (2,5%). Ковенская губерния была преимущественно литовской, Гродненская — преимущественно белорусской, Виленская — контактной зоной двух народов с преимущественным белорусским населением в районе Вильно.

Карта волостей Гродненской губернии. 1892

Разумеется, подобного рода «мелочи» не останавливали ни литовских, ни польских националистов. Первой реакцией Пилсудского было заявление о том, что Польша признает независимость Литвы, но при условии тесного политического союза с Польшей. Переговоров не было. После Ноябрьской революции немецкие войска уходили из Северо-Западного края. За ними шла Красная армия. 22 ноября её части вошли в Полоцк, 30 ноября — в Бобруйск, 10 декабря — в Минск. Возникала возможность возвращения советской власти в Прибалтику. 29 ноября Эстонский революционный комитет во главе с Яном Анвельтом провозгласил восстановление советской власти в Эстонии. Все органы власти, созданные немцами, объявлялись распущенными, принятые ими законы — потерявшими силу. 8 декабря Совнарком РСФСР признал независимость Советской Эстляндии. Местные националисты выступили против возвращения советской власти.

В Латвии также велась борьба между сторонникам и противниками Советов. Последние почти сразу же после революции в Германии провозгласили создание независимой республики. 17 декабря революционный комитет во главе с Петром Стучкой провозгласил создание Советской республики в Латвии. 22 декабря её признала РСФСР. 5 января 1919 г. Красная армия Латвии овладела Ригой и оттеснила немцев в Курляндию. На очереди был Вильно. 12 декабря 1918 г. командующий Западной армией А. Е. Снесарев отдал приказ о продолжении наступления с целью занятия Вильно, Двинска, Якобштадта и ряда других городов.

Наступление на Ригу. 1919

Уход немцев не означал возникновения вакуума силы. Теперь против сторонников советской власти в Прибалтике начали действовать англичане при помощи не только немцев, но и финнов. Их помощь оказалась весьма необходимой в Эстонии, где отступавшие белые русские и эстонские части выстроили оборону между Рижским заливом и Чудским озером. 30 декабря с помощью британского флота финские части были переброшены в Ревель, и к концу февраля 1919 года им удалось очистить от отрядов Красной армии территорию Эстонии. Претензии на часть региона имела и Польша. Особенно важным делом для Пилсудского стала борьба за Вильно — это была его малая родина. Польские, литовские националисты и сторонники советской власти готовились к схватке за этот крупнейший город региона.

Первые пленные красноармейцы в Кехра. 1919

Германское командование заключило соглашение с поляками. При уходе своих частей немцы оказывали им всяческую поддержку и брали на себя обязательство не допускать на контролируемые территории красных. Наиболее серьезной силой в Вильно были польские националисты и большевики. 1 января 1919 года поляки осадили городской совет и после суточной осады овладели зданием. Но победа польских националистов была временной. 16 декабря было провозглашено создание Советской республики в Литве, власть Тарибы была объявлена низложенной. Во главе нового правительства стал Винцас Мицкевич-Капсукас. 22 декабря 1918 года Совнарком РСФСР признал независимость Советской Литвы. 5 января вслед за уходящими немцами в Вильно пришла Красная армия. Польские отряды самообороны почти не оказывали сопротивления.

30 декабря 1918 года на I съезде КР (б) Белоруссии была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая республика с собственным правительством во главе. Белорусскую раду, созданную при помощи немцев, съезд за законную власть не признал. Вслед за этим был созван съезд Советов Белоруссии, который 2 февраля 1919 г. обратился с призывом о признании республики. К этому времени новая власть контролировала практически всю территорию республики, за исключением нескольких уездов, еще занятых немцами. 5 февраля 1919 г. ВЦИК РСФСР признал независимость новой советской республики. 27 февраля была провозглашена Литовско-Белорусская республика. Объединение было вызвано необходимостью тесного военного союза. Обстановка была сложной. Тариба переехала в Ковно (совр. Каунас). Польша наращивала силы и постепенно отторгала в свою пользу территории на линии разграничения, пользуясь тем, что начавшаяся Гражданская война в России не позволяла Москве сосредоточить на Западе сколько-нибудь значительные силы. Красных частей в Литве было всего около 12 тыс. чел., и время работало против них. 13 марта эти войска были переименованы в Белорусско-Литовскую армию.

Реализовав после Первой мировой войны лозунг возрождения национального государства, Польша начала борьбу за свои «исторические» границы, каковыми в Варшаве упорно считали те, что существовали до первого раздела Польского королевства в 1772 г. Это было минимальным требованием. На Версальской конференции польская дипломатия повела активную борьбу за максимальное расширение своих будущих границ. «Возрожденные народы, — вспоминал Ллойд-Джордж, — восстали из своих могил, голодные и прожорливые после долгого поста в подземных казематах угнетения». Почти все они желали теперь построить собственные казематы, и многим это удалось. Польский и русский революционер Юлиан Мархлевский дал приблизительно такую же оценку политике «своего» правительства: «Но польские политики, едва освободившись сами от чужого ига, тотчас же обнаружили наклонность к подавлению других народов».

США и Франция активно поддерживали Польшу — она была нужна им как противовес Германии в послевоенном устройстве Европы. Между тем польские претензии были самыми гигантскими и самыми проблемными для союзников. Не зря именно в это время глава МИД Франции Аристид Бриан назвал Польшу «ревматизмом Европы». Впрочем, в Париже эту болезнь поддерживали. Клемансо говорил: «Целью нашей политики должно быть укрепление Польши для того, чтобы обуздать Россию и сдерживать Германию». Эти расчеты были довольно очевидны. Реализация польской мегаломании и французских расчетов продолжилась и после конференции и в результате привела к территориальным спорам Варшавы практически со всеми своими соседями, за исключением Румынии.

Совет четырёх в Версале

Наиболее обширными претензии Варшавы были на востоке. Пилсудский планировал присоединение около 200 тыс. кв. км с предполагаемым населением около 20 млн чел. В январе 1919 года польская жандармерия устроила кровавую расправу над миссией российского общества Красного Креста, прибывшей на территорию Польши по предварительному согласию её правительства и под гарантии общества Красного Креста Дании. Четверо из пяти членов миссии, одна из них женщина, подверглись пыткам, а затем были убиты. Пятому врачу удалось спастись, в результате чего зверское убийство не удалось списать на преступление «неизвестных лиц». 13 февраля 1919 года Польша нанесла первый удар по советской территории в районе Барановичей. Началась советско-польская война. Поляки активно практиковали массовые расправы над пленными и гражданскими, как и другие формы террора местного населения. В убийствах принимал участие, по его собственному признанию, и будущий глава польского МИД — Юзеф Бек.

20 апреля 1919 г. поляки захватили Вильно. Пилсудский издал обращение к жителям города и края, извещая их о том, что сделал это для того, чтобы они сами смогли решить свою судьбу. Попытки советского командования парировать этот удар и восстановить контроль над городом успеха не имели, хотя для этого пришлось и приостановить переброску части войск на Южный фронт, действовавший против армий Деникина. Захват Вильно был особым успехом для Пилсудского, и пан «начальник государства» не собирался ограничиваться им. Его армия, пользуясь численным и техническим превосходством, постоянно и постепенно теснила советские части на восток. 10 июля поляки взяли Лунинец, 8 августа — Минск, 10 августа — Слуцк, 18 августа — Борисовский плацдарм, 28 августа — Бобруйский район. Выйдя на линию Березины, польский враг остановился. Пилсудский тем временем готовил переворот в Ковно с целью присоединения оставшейся части Литвы. Он должен был состояться в ночь с 28 на 29 августа 1919 г. Но этот план провалился — офицеры литовской армии провели аресты заговорщиков.

Наступление польских войск. 1919 Renata3

На оккупированных территориях был развязан террор. «Хозяйничанье польских оккупантов было ужасным, — писал Мархлевский. — Белорусский крестьянин стал жертвой безжалостных преследований со стороны помещиков, офицерство издевалось над безоружным населением; еврейские погромы и убийства людей, подозреваемых в большевизме, стали обыкновенным явлением». Действия польских оккупантов привели к неизбежным последствиям, они оттолкнули от себя даже лояльные слои населения, недовольные политикой большевиков. «Ситуация на литовско-белорусских землях, подчиненных польским властям, — гласил отчет польской контрразведки, — очень быстро меняется не в нашу пользу».

Население оккупированной поляками Белоруссии с надеждой смотрело на восток, но положение Красной армии вплоть до осени 1919 г. оставалось весьма тяжелым.

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