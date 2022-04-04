Москва, 4 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Российская телеведущая Екатерина Андреева прокомментировала информацию в интернете о своём возрасте. Соответствующая информация появилась на сайте издания «Комсомольская Правда» 4 апреля.

Скриншот YouTube Екатерина Андреева

«Я как Шекспир. В Википедии два года рождения. Сначала была одна дата, потом появилась вторая. Я пыталась добиться всеми способами, чтобы это убрали. В результате так и не убрали… Мало того, что они не хотели ничего исправлять много лет, подставляя меня. Прибавить пятерочку — зачем мне это надо», — заявила ведущая. Также Андреева отметила, что она действительно родилась в 1965 году и ей 56 лет.

Ранее стало известно о том, что Екатерина Андреева покинула Первый канал. Телеведущая проработала на канале более 20 лет, она вела программу «Время».