Копейск, Челябинская область, , 18:52 — REGNUM В Копейске Челябинской области под суд отдана руководителя ООО «Копейский хлебокомбинат». Об этом сообщает 4 апреля пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Scarincilawyer.com

По данным следствия, женщина допустила задержку 114 сотрудникам предприятия выплаты зарплаты на сумму более 3,3 млн рублей. Кроме того, ей вменяют увод денег от налогообложения в размере более 17,3 млн рублей.

Обвинительное заключение уже утверждено прокурором. Уголовное дело рассмотрит городской суд.