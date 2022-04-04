Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после масштабной реконструкции открыли одно из старейших образовательных учреждений — лицей №20 имени Поляничко. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«У школы богатая вековая история, и сегодня начинается её новый этап. В лицее есть всё необходимое для получения современного образования. Ребята смогут получать не только теоретические, но и практические знания в сфере IT-технологий, инженерного дела», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Учебное заведение рассчитано на 750 мест. Здание лицея построено в 1934 году. На реконструкцию лицея было направлено более 677 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета и муниципальной казны.

ИА REGNUM сообщало, что старинное здание лицея было снесено в начале июня 2020 года. На обновление объекта, по ранее опубликованным данным, выделялось 712,4 млн рублей.