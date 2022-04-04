Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь не стал отменять в городе масочный режим для общественных мест и призвал жителей города пройти ревакцинацию от коронавируса.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом губернатор заявил 4 апреля в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Напоминаю о том, что личная эпидбезопасность остаётся в приоритете. В людных местах используйте маски и сохраняйте социальную дистанцию», — сообщил Александр Беглов.

Ревакцинация необходима для того, чтобы избежать возникновения новых вспышек заражений коронавирусом.

Напомним, в Москве масочный режим был отменен месяц назад.

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