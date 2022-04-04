Москва, 4 апреля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Более 1,6 тысяч дольщиков будут восстановлены в правах по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий. Ранее эти лица приобрели жильё в 11 объектах, которые так и не были достроены, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

77metrov.ru Дольщики

«Рассмотрели 11 объектов: по решению наблюдательного совета 1651 человек получит жильё и компенсации. Для этого из бюджета будет выделено почти 2 млрд рублей. Но самое главное, что люди в Краснодарском, Забайкальском краях, Республике Карелия, Ростовской, Челябинской, Свердловской и Московской областях получат уверенность в завтрашнем дне», — сказал Хуснуллин.

Как отметил глава фонда Константин Тимофеев, по 10 объектам приняты решения о выплате компенсаций: «За денежными средствами сможет обратиться 961 человек. Ещё 690 человек получат квартиры, по их объекту в Краснодаре решено завершить строительство».