4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского о том, что русская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

Оксана Переможенко, , 19:13 — REGNUM Русская культура должна исчезнуть из общественного пространства. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр отметил, что в Польше ценят достижения русской культуры в музыке или литературе. Также польский министр отметил, что это достижения высшего уровня, но при этом обвинил Россию в безумии.

«В данный момент не время для российского балета, нехороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова», — сказал он.

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Пётр Глиньский Kancelaria Premiera

Заявление Глиньского обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Да куда вам до такого высокого искусства?» — отреагировала Наталья.

«Что же тогда остаётся в культуре?» — недоумевает Evpatiy.

«Ну, наверное, у поляков великое культурное наследие, которое сможет заменить наше», — с сарказмом добавил Vlad.

«Какая культура, такой и министр», — отреагировала Лара Г.

«Ага, и книги надо сжечь, которые на русском и о русских… [Поляки] идут верною дорогой 4-го раздела Польши. Им главное — не мешать… Пусть уже скажут все, что давно мечтали озвучить… Чтобы у нас улетучились наконец последние иллюзии на их счёт», — не без сарказма написал 89 722.

«Он точно знает: Ансамбль Александрова способен произвести захват всей Речи Посполитой одной только песней: «Мы армия страны», — добавила Anna O.

«Польская культура долгое время развивалась за счёт и на деньги Российской империи», — отметила Светлана E.

«Русскую культуру отменить не получится. А вот Польшу — можно попробовать», — написал Сергей С.

«Российская культура это переживёт», — пишет Natalya K.

«Информационная война достигла истерики на фоне фейковых вбросов. Неонацисты подло, как всегда, защищаются от противника — России», — отреагировала Татьяна С.

«Да они всегда об этом говорили и мечтали. Ничего нового», — прокомментировала новость Елена П.

«Вот русских, Русский мир все знают. А кто такие поляки? Спроси где-нибудь в Африке, Азии, Америке, где находится Польша и кто такие поляки? Да большинство знать не знают о них. Ну, а вони сколько от них, зависть их гложет», — отреагировала Марьяна Ч.

«Да пожалуйста. И так уже народ обокрал. Так ещё и культуры лиши. Одни уже лишили себя русской культуры и что вышло?» — отметила Ольга И., вероятно, подразумевая Украину.

«Меньше будут читать Чехова, Достоевского, Лермонтова, слушать Чайковского, Глинку, Свиридова, Шаляпина… и т. д. — себя обкрадывать. А мы не станем отказываться от Шекспира, Гёте, Драйзера, Мопассана, Рембрандта, Гойи, Боттичелли… Нам это все нужно, мы принимаем с радостью и благодарностью творения мировых мастеров. И понимаем, что в нашей стране также творили великолепные русские и заграничные мастера — Кваренги, Растрелли, Аристотель Фиорованти и ещё, ещё, ещё с нашими Постником и Барма, Бове, Померанцевым, Шехтелем, Мельниковым… и будем богаты этой мировой культурой», — написала Светлана.

«[Поляки] уверенным шагом маршируют в средневековье», — отметил Darth Nihilus.

«Дурачьё никогда ничему не учится. Запретный плод сладок! Ну запретите вы — будут Чехова и Чайковского при закрытых шторах и в наушниках употреблять. Интерес поднимется… И как они, интересно, запретят? Из интернета выпилят? Книги, картины и диски сожгут?.. А скоро звёзды русским на одежду начнут нашивать?» — спросила Елена Д.

«Польша нарывается на очередной раздел…» — не выдержал один из участников обсуждения.

«Вижу, они таки решили вернуть Варшаву», — с сарказмом написал Вини К.

«С чего бы вдруг такая ярость? За Моськой стоит Слон и что-то обещает?» — не без иронии подытожила Роза.

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