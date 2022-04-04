Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону планируют реализовать масштабный проект реконструкции проспекта Стачки. Объявлен конкурс на разработку проекта. За 48,6 млн рублей документацию необходимо подготовить к 1 июня 2023 года.

Rostov-gorod.ru Памятник стачке 1902 года в Ростове-на-Дону

В техническом задании указано, что реконструкции подлежит участок транспортной артерии от улицы Зорге до переулка Мастерового протяжённостью 2,63 километра. В проект необходимо включить также участок новой дороги протяжённостью 600 метров, который станет ещё одним выездом из микрорайона Левенцовский.

На реконструируемом участке необходимо предусмотреть полноценную ливневую канализацию, строительство транспортных развязок, создание подземного пешеходного перехода, строительство моста через балку Рябинина.