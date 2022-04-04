Подгорица, 4 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Черногорская угольная шахта Плевля наладила сотрудничество с энергетическим предприятием Сербии, и было объявлено об экспорте угля в Сербию, сообщает RTCG.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«В течение этого календарного года принципиально согласовано поставить около 300 000 тонн угля с тенденцией увеличения этого количества в будущем». Было согласовано, что шахта сформирует цену в ближайший период и что все элементы сотрудничества будут определены более подробно. По некоторым предположениям, планируется доставлять около 500 тонн угля ежедневно», — говорится в сообщении.

Средства от экспорта позволят провести экологическую реконструкцию ТЭС в Плевле.