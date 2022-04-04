Москва, , 18:38 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что планирует поездку в Алжир, сообщили 4 апреля в МИД РФ.

Сергей Лавров Mid.ru

В ходе встречи 4 апреля с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой в Москве, глава МИД России выразил позитивный настрой и готовность обсуждать двусторонние отношения на полях встречи с представителями Контактной группы Лиги арабских государств.

Отметив, что намерен «в скором времени» побывать в Алжире с ответным визитом, Лавров сказал:

«У нас говорят «лучше поздно, чем никогда» . Но буду исходить из Вашей логики «чем скорее, тем лучше» .

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