Москва, 4 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что планирует поездку в Алжир, сообщили 4 апреля в МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

В ходе встречи 4 апреля с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой в Москве, глава МИД России выразил позитивный настрой и готовность обсуждать двусторонние отношения на полях встречи с представителями Контактной группы Лиги арабских государств.

Отметив, что намерен «в скором времени» побывать в Алжире с ответным визитом, Лавров сказал: