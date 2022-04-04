Ростов-на-Дону, , 18:34 — REGNUM Неподалёку от пункта пропуска в Неклиновском районе Ростовской области будет установлен ещё один пункт обогрева, рассчитанный на 100 мест. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку процесс оформления документов занимает некоторое время, важно, чтобы люди могли отдохнуть, при необходимости – укрыться от дождя и ветра, выпить горячего чая. В рамках этой работы организована полевая кухня, что позволяет обеспечить горячее питание», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по последним данным, приют нашли 5,6 тыс. беженцев из Донбасса, половина из них — дети. Беженцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, которые МЧС России развернуло на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке.

С начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли более 460 тыс. человек. Они разместились у родных, близких, в пунктах временного размещения, а также выехали в другие регионы России.