Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Несмотря на введённые в отношении России санкции со стороны западных государств, экономика Санкт-Петербурга продолжает развиваться. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рост экономики Colleen Lane

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«Давление на Россию вышло за пределы права, разума и морали. На наших глазах Запад переходит от экономических санкций к тотальной гуманитарной войне; от информационных вбросов и фейков к чудовищным провокациям против наших Вооружённых сил и всей нашей страны», — обозначил ситуацию Беглов.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что давление из-за рубежа растёт, но Россия ему не поддаётся. Планы Запада по подрыву бюджета, росту безработицы, созданию паники среди населения России и обвалу потребительского рынка страны не осуществились. Это относится и к Петербургу.

«За первый квартал город получил собственных доходов на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Поступление от налога на прибыль организаций выросло на 60%. Наши предприятия выполняют поставленные перед ними задачи», — заявил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге зафиксирован самый низкий уровень безработицы. Он составляет 1,4%.

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