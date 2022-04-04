Лондон, , 18:31 — REGNUM 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер хочет получать по контракту с каталонской «Барселоной» 7 миллионов евро в год. Об этом 4 апреля сообщило испанское издание Sport. es.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 27-ми матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Лестер Сити», «Тоттенхэма» и «Брентфорда».

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро. Соглашение футболиста с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2022 года.