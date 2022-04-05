5 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 15:31 — REGNUM В 2016 году правительством РФ была запущена программа по переоснащению предприятий, входящих в систему оборонно-промышленного комплекса. В рамках реализации программы достаточно успешно показал себя ставропольский завод «Нептун», построенный для судостроительной отрасли промышленности как поставщик систем управления техническими средствами судов.

ПАО «Нептун», г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукцию завода потребляют судостроительные верфи России и выпускающие оборудование для флота машиностроительные заводы. Системы управления техническими средствами морских транспортных судов, изготовленные на «Нептуне», эксплуатируются более чем на 300 судах морского флота. На выделенные государством средства завод произвёл переоснащение производственных площадей с привлечением новых технологий.

Цех на территории завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех на территории завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех механической и ручной обработки деталей завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода точит деталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода точит деталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Мастер делится с молодым специалистом опытом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода точит деталь Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Борисенко рассказывает про символ завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Санкции влияют негативно на общее производство. Ведь последние годы свое производство в России потихоньку закрывалось, и мы закупались за границей. Если говорить о настоящей ситуации, в декабре и январе мы закупили большую партию импортных комплектаций для того, чтобы не останавливать предприятие. Негативное влияние еще оказывает резкое повышение цен, причем не всегда обоснованное. Это касается наших отечественных производителей. Но меры предпринимаются. Переход на нашу отечественную базу — вопрос недолгого времени. Мне кажется, что мы просто обречены на успех», — рассказал Андрей Яковлев, генеральный директор завода «Нептун».

Андрей Владимирович Яковлев, генеральный директор завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Завод приобрел установку российского производства — 3D-принтер, который позволяет при помощи песка изготавливать новые формы для производства литейных деталей из стали либо алюминия и других цветных металлов. Процесс довольно простой, делается 3D-модель детали, формируется форма, дальше происходит литье. На изготовление уходит 2 недели с разработкой в конструкторском бюро.

3D-принтер на заводе «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

3D-принтер на заводе «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники завода наблюдают за процессом изготовления формы Александр Погожев © ИА REGNUM

Игрушечные пистолеты, которые производили в советское время Александр Погожев © ИА REGNUM Форма, изготовленная из песка на 3D-принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Литейный цех завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода заливает расплавленный металл в литейный станок Александр Погожев © ИА REGNUM

Расплавленный металл Александр Погожев © ИА REGNUM Отверстие для заливки расплавленного металла Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода заливает расплавленный металл в литейный станок Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Конструкторские бюро завода занимаются вопросами технического оснащения: изготовление литформ, пресс-форм, штампов. Также конструкторы завода разрабатывают и саму продукцию. 90% используемого сырья — отечественное. Есть полные аналоги импортных комплектующих, которые сейчас частично применяются на заводе. Например, их производит завод «Атлант» в городе Невинномысск и завод «Электродеталь» в Подмосковье.

Производственный цех завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода «Нептун» контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство металлической детали на заводе «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM Производство металлической детали на заводе «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех завода «Нептун» Александр Погожев © ИА REGNUM

На заводе есть и опасные производственные объекты: цех гальванопокрытия, литейное производство легких металлов и пластика. Кроме того, завод уже много лет выпускает товары народного потребления — от обычных домашних соковыжималок, сепараторов для приготовления сливок из молока, сушилок для фруктов до дистилляторов и зернодробилок. Всего товаров народного потребления производится около 250 млн единиц в год.

Производственный цех литья из пластика Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех литья из пластика Александр Погожев © ИА REGNUM

Пластиковые детали на складе завода Александр Погожев © ИА REGNUM Пластиковые детали на складе завода Александр Погожев © ИА REGNUM

«К нам часто обращаются специалисты различных иностранных компаний, которые реализуют продукцию в России. У них имеется дефицит комплектующих, корпусов, деталей и других элементов техники, которые трудно приобрести. Мы неоднократно выполняли заказы на изготовление деталей у нас на производстве. Раньше это была механическая обработка, сейчас производим на новом оборудовании. Мы изготавливаем титановые детали для протезов. Также заключены договоры с производителями газового и водогрейного оборудования», — говорит главный инженер Алексей Бузаров.

Алексей Бузаров, главный инженер Александр Погожев © ИА REGNUM

Потребность в рабочей силе на заводе оценивается при получении заказов, в том числе при освоении новых продуктов. Сейчас возросла потребность в разработчиках оснастки и конструкторах. На производство после института приходят молодые сотрудники, которым наставники передают профессиональные навыки и закрепляют компетенции молодых специалистов.

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Детали изделия Александр Погожев © ИА REGNUM Детали изделия Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Деталь сепаратора Александр Погожев © ИА REGNUM Работники завода собирают сепараторы Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM Сборка, контроль качества и упаковка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM