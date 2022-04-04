Челябинск, 4 апреля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Челябинске адвокат и ещё три местных жителя осуждены за мошенничество. Об этом сообщает областное управление СКР.

Gorspravka09.ru Суд

Установлено, что в июне 2020 года эти граждане предложили местному жителю помощь с освобождением от уголовной ответственности. Они потребовали от него 600 тыс. рублей, часть этой суммы гражданин им передал.

Но затем мужчина заявил в ФСБ и при передаче очередной партии денег мошенников задержали. Суд назначил подсудимым от года до двух лет условно.