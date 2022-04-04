Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM На сквозной улице, которая пройдет по территории киностудии «Ленфильм» в Петербурге, появится новое общественное пространство. Об этом 4 апреля сообщили в администрации Петроградского района Северной столицы.

Проект благоустройства территории «Ленфильма» Пресс-служба администрации Петроградского района

Пешеходная сквозная улица, соединяющая Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей, будет благоустроена, а фасады старейшей киностудии — капитально отреставрированы.

«Появится первая специально созданная культурно-досуговая пешеходная улица. Она станет частью нового общественного пространства киностудии, в котором откроется летний кинотеатр с двумя залами, будут созданы пространства для отдыха, кафе и творческие мастерские, появятся современные малые архитектурные формы», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

Это станет новой площадкой для проведения городских мероприятий. В планах — праздники, фестивали, концерты, выставки и другие культурные события. Все работы по благоустройству территории завершатся в 2023 году.

В настоящий момент на «Ленфильме» приступают к реставрации исторических фасадов, демонтажу въездных сооружений и ворот со стороны Кронверкской улицы и Каменноостровского проспекта. Кроме того, монтируют систему видеонаблюдения, которая будет подключена к системе «Безопасный город».

Отметим, что пешеходная улица, протяженность которой составит 300 метров, будет открыта к 9 мая 2022 года.