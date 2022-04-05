Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, Госдума в первом чтении обсудит президентский законопроект о гражданстве России, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новым законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Кроме того, глава государства в гуманитарных и иных целях может определить другие категории иностранцев, принимаемых в российское гражданство без учета всех или отдельных общих требований. К этой категории могут быть отнесены граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Изменения коснутся и прекращения гражданства России. Вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации.

Одновременно устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство Российской Федерации.

Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

В законопроекте урегулирован вопрос оформления гражданства Российской Федерации (подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению) и предусмотрена выдача лицу, не достигшему возраста 14 лет, документа, подтверждающего наличие гражданства Российской Федерации.

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В соответствии с законопроектом установление факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации имеет статус самостоятельного решения по вопросам гражданства Российской Федерации, что предполагает возможность его обжалования в судебном порядке.

Законопроект содержит ряд норм, касающихся паспорта.

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Инициатива была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

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