Москва, 4 апреля 2022, 18:18 — REGNUM Почему важно ответственно относиться к собственному ментальному и репродуктивному здоровью? Как сохранить спокойствие и не поддаться стрессу и панике в меняющемся мире? Об этом и многом другом можно будет узнать от ведущих специалистов в области здравоохранения. Интерактивные тренинги, консультации врачей и даже психологические групповые игры на трёх этажах Московского речного Императорского яхт-клуба на «Красном Октябре» 7 апреля с 13:00 до 18:00.
Организаторы — Департамент здравоохранения Москвы, творческий кластер «Красный Октябрь».
Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья — он ежегодно с 1950 года отмечается 7 апреля в день создания Всемирной организации здравоохранения. Его основная цель — привлечь внимание населения всего мира к важности профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни, необходимости следовать советам врачей и не прибегать к самолечению.
Департамент здравоохранения города Москвы традиционно ежегодно присоединяется к Всемирному дню здоровья. В след за общемировой тенденцией и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в 2022 году в Москве день здоровья посвящен ментальному и репродуктивному здоровью. Особенно важна эта тема в разрезе стремительно меняющегося мира.
С целью привлечения внимания к Всемирному дню здоровья 7 апреля Департамент здравоохранения города Москвы проводит информационно-профилактические и просветительские мероприятия в том числе в рамках акции «Окно здоровья на Красном Октябре».
Мероприятие разделено на две большие темы — ментальное здоровье (психология) и репродуктивное здоровье и воспитание молодежи. В первой части для гостей проведут тренинг по психологической устойчивости в быстро меняющемся мире и понимании того, что такое думскролинг; врачи-психотерапевты и психологи сыграют с гостями в популярную игру Самосаботаж. А во второй части главные внештатные врачи-специалисты, представителей религиозных и общественных организаций, молодежи и студентов поговорят за круглым столом о репродуктивном здоровье и половом воспитании.
Кроме того, профессиональные клинические психологи и психотерапевты проведут бесплатные индивидуальные консультации, ответят на вопросы о тревоге, стрессе, эмоциях и отношениях с самим собой в эпоху глобальных перемен. А для семейных пар и планирующих стать родителями будут вести консультацию врач-репродуктолог и семейный психолог.
Участие в мероприятии по предварительной записи по ссылке inlnk.ru. Количество мест ограничено. Зарегистрированным участникам придет приглашение с кодовым словом. Адрес: Болотная наб.1, с.1 Московский речной императорский яхт-клуб.
План
1 этаж:
В холле
13:00−18:00 — мастер-класс по самообследованию молочных желез на макетах (МС ДЗМ)
В большом зале проходят круглый стол, тренинги, игры.
13:00 — 13:30 — сбор участников
13:30 — 13:40 — официальное открытие, приветственные речи
13:40 — 14:00 — разговор о психологической устойчивости в изменяющемся мире
14:00 — 15:30 — круглый стол/диалог врачей, общественников и молодежи о репродуктивном здоровье «Об ответственном отношении к собственному репродуктивному здоровью и осознанном родительстве». (как молодежь хотела бы, чтобы с ней говорили о половом воспитании, как молодые отцы видят свою миссию в продвижении отцовства и что сделать для уменьшения количества абортов).
Модератор: Браун С.Н. — начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ
Участники:
- Костюк Г.П. — главный внештатный специалист психиатр ДЗМ, главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ»
- Оленев А.В. — главный внештатный врач акушер-гинеколог ДЗМ
- Буцкая Т.В. — депутат Государственной Думы, руководитель «Совета Матерей»
- Студеникина М.М. — руководитель направления защиты семьи, материнства и детства Синодального отдела по благотворительности. Русской Православной Церкви
- Аббясов Р.Р. — заместитель председателя Совета муфтиев России
- Вавилонская Э.И. — руководитель отдела здоровья Первого женского еврейского конгресса, врач акушер-гинеколог, клинический и семейный психолог
- Бушуев В.В. — директор Фонда Андрея Первозванного
- Соленов Ю.В. — эксперт Совета Отцов при Уполномоченной по правам человека в Москве
- Карпович Н. Н. — председатель РОО «Объединение Многодетных семей города Москвы»
- Филатов Р.Е. — заместитель главного врача «ГУТА-клиник»
- Михаил Богдасаров — актер, режиссер, педагог
- Иван Распопов — актер, телеведущий, журналист.
Студент МГУ.
Студент НИУ ВШЭ
15:30 — 18:00 — групповая психологическая игра, посвященная самопознанию и осознанности «Самосаботаж». Проводят профессиональные психотерапевты с медицинским образованием.
Участники — 8 человек, запись заранее.
Зрители — все желающие, ведущий и его помощники в интерактивном формате взаимодействуют со зрителями.
18:00 — официальное закрытие, окончание работы площадки.
Программа для участников мероприятия
Каминный зал (2 этаж). Консультация гинеколога-репродуктолога; о программах ведения беременности и чек-апах мужского и женского здоровья (ГУТА-клиник).
Зал с балконами (2 этаж). Консультации психологов и психотерапевтов ГБУЗ «ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ».
Площадка групповых психологических тренингов (3 этаж). Групповые психологические консультации ГБУЗ «ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ».