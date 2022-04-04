Москва, , 18:18 — REGNUM Почему важно ответственно относиться к собственному ментальному и репродуктивному здоровью? Как сохранить спокойствие и не поддаться стрессу и панике в меняющемся мире? Об этом и многом другом можно будет узнать от ведущих специалистов в области здравоохранения. Интерактивные тренинги, консультации врачей и даже психологические групповые игры на трёх этажах Московского речного Императорского яхт-клуба на «Красном Октябре» 7 апреля с 13:00 до 18:00.

Творческий кластер «Красный Октябрь»

Организаторы — Департамент здравоохранения Москвы, творческий кластер «Красный Октябрь».

Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья — он ежегодно с 1950 года отмечается 7 апреля в день создания Всемирной организации здравоохранения. Его основная цель — привлечь внимание населения всего мира к важности профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни, необходимости следовать советам врачей и не прибегать к самолечению.

Департамент здравоохранения города Москвы традиционно ежегодно присоединяется к Всемирному дню здоровья. В след за общемировой тенденцией и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в 2022 году в Москве день здоровья посвящен ментальному и репродуктивному здоровью. Особенно важна эта тема в разрезе стремительно меняющегося мира.

С целью привлечения внимания к Всемирному дню здоровья 7 апреля Департамент здравоохранения города Москвы проводит информационно-профилактические и просветительские мероприятия в том числе в рамках акции «Окно здоровья на Красном Октябре».

Мероприятие разделено на две большие темы — ментальное здоровье (психология) и репродуктивное здоровье и воспитание молодежи. В первой части для гостей проведут тренинг по психологической устойчивости в быстро меняющемся мире и понимании того, что такое думскролинг; врачи-психотерапевты и психологи сыграют с гостями в популярную игру Самосаботаж. А во второй части главные внештатные врачи-специалисты, представителей религиозных и общественных организаций, молодежи и студентов поговорят за круглым столом о репродуктивном здоровье и половом воспитании.

Кроме того, профессиональные клинические психологи и психотерапевты проведут бесплатные индивидуальные консультации, ответят на вопросы о тревоге, стрессе, эмоциях и отношениях с самим собой в эпоху глобальных перемен. А для семейных пар и планирующих стать родителями будут вести консультацию врач-репродуктолог и семейный психолог.

Участие в мероприятии по предварительной записи по ссылке inlnk.ru. Количество мест ограничено. Зарегистрированным участникам придет приглашение с кодовым словом. Адрес: Болотная наб.1, с.1 Московский речной императорский яхт-клуб.

План

1 этаж:

В холле

13:00−18:00 — мастер-класс по самообследованию молочных желез на макетах (МС ДЗМ)

В большом зале проходят круглый стол, тренинги, игры.

13:00 — 13:30 — сбор участников

13:30 — 13:40 — официальное открытие, приветственные речи

13:40 — 14:00 — разговор о психологической устойчивости в изменяющемся мире

14:00 — 15:30 — круглый стол/диалог врачей, общественников и молодежи о репродуктивном здоровье «Об ответственном отношении к собственному репродуктивному здоровью и осознанном родительстве». (как молодежь хотела бы, чтобы с ней говорили о половом воспитании, как молодые отцы видят свою миссию в продвижении отцовства и что сделать для уменьшения количества абортов).

Модератор: Браун С.Н. — начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ

Участники:

Костюк Г.П. — главный внештатный специалист психиатр ДЗМ, главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ»

Оленев А.В. — главный внештатный врач акушер-гинеколог ДЗМ

Буцкая Т.В. — депутат Государственной Думы, руководитель «Совета Матерей»

— депутат Государственной Думы, руководитель «Совета Матерей» Студеникина М.М. — руководитель направления защиты семьи, материнства и детства Синодального отдела по благотворительности. Русской Православной Церкви

руководитель направления защиты семьи, материнства и детства Синодального отдела по благотворительности. Русской Православной Церкви Аббясов Р.Р. — заместитель председателя Совета муфтиев России

Вавилонская Э.И. — руководитель отдела здоровья Первого женского еврейского конгресса, врач акушер-гинеколог, клинический и семейный психолог

Первого женского еврейского конгресса, врач акушер-гинеколог, клинический и семейный психолог Бушуев В.В. — директор Фонда Андрея Первозванного

Соленов Ю.В. — эксперт Совета Отцов при Уполномоченной по правам человека в Москве

Карпович Н. Н. — председатель РОО «Объединение Многодетных семей города Москвы»

председатель РОО «Объединение Многодетных семей города Москвы» Филатов Р.Е. — заместитель главного врача «ГУТА-клиник»

— заместитель главного врача «ГУТА-клиник» Михаил Богдасаров — актер, режиссер, педагог

актер, режиссер, педагог Иван Распопов — актер, телеведущий, журналист.

Студент МГУ.

Студент НИУ ВШЭ

15:30 — 18:00 — групповая психологическая игра, посвященная самопознанию и осознанности «Самосаботаж». Проводят профессиональные психотерапевты с медицинским образованием.

Участники — 8 человек, запись заранее.

Зрители — все желающие, ведущий и его помощники в интерактивном формате взаимодействуют со зрителями.

18:00 — официальное закрытие, окончание работы площадки.

Программа для участников мероприятия

Каминный зал ( 2 этаж). Консультация гинеколога-репродуктолога; о программах ведения беременности и чек-апах мужского и женского здоровья (ГУТА-клиник).

Зал с балконами ( 2 этаж). Консультации психологов и психотерапевтов ГБУЗ «ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ».

Площадка групповых психологических тренингов (3 этаж). Групповые психологические консультации ГБУЗ «ПКБ №1 им. Алексеева ДЗМ».