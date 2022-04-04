Грозный, , 18:11 — REGNUM В Чеченской республике формируется новая группа добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, сообщил 4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал Кадыров. Как сообщало, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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