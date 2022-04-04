Грозный, 4 апреля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Чеченской республике формируется новая группа добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, сообщил 4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал Кадыров. Как сообщало, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.