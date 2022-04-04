Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Министерство сельского хозяйства США обсуждает возможность вакцинации домашней птицы на фоне вспышки опасного формы птичьего гриппа, сообщает 4 апреля Reuters со ссылкой на главного ветеринара страны.

Птичий грипп

Ожидается, что вакцинация поможет защитить домашнюю птицу и предотвратить финансовые потери. С другой стороны, прививки не помогут остановить уже распространившийся грипп, уничтоживший с февраля порядка 22 миллиона кур и индеек на коммерческих фермах.

Ещё одна проблема заключается в том, что импортерам будет сложно отличить зараженных птиц от привитых, что повлияет на закупки. США являются вторым в мире экспортером мяса птицы и крупным продавцом яиц, объем поставок которых в 2020 году достигнет $4,2 млрд.

Напомним, Соединённые Штаты столкнулись с самой сильной вспышкой птичьего гриппа с 2015 года. В стране распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражающая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом.

Специалисты также указывают, что вирус распространяют через помёт дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, и предупреждают о риске осложнения ситуации в связи с пиком весенней миграции птиц.

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