Подгорица, , 18:08 — REGNUM За первые два месяца 2022 года электропредприятие EPCG Черногории экспортировало 186,5 ГВтч электроэнергии на сумму 40,5 млн евро. За тот же период государственная электроэнергетическая компания импортировала 77,8 ГВтч электроэнергии на сумму 14,8 млн евро, пишет издание Pobjeda.

Электричество 99px.ru

В компании сообщилит, что EPCG не думает о повышении цен на электроэнергию, особенно для населения.

«Хотя за первые два месяца этого года мы экспортировали меньше электроэнергии по сравнению с тем же периодом прошлого года на 202,8 ГВтч, выручка была выше примерно на 20 миллионов евро, потому что цены, по которым продавалась электроэнергия, были в четыре раза выше», — пишет издание.