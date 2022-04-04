Лима, , 18:08 — REGNUM Правительство Перу заключило соглашение с профсоюзом грузоперевозчиков, которое поможет остановить национальную забастовку из-за резкого скачка цен на топливо. Об этом сообщает официальная газета Перу El Peruano.

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Согласно договору, профсоюзы обязуются регулярно вести диалог с исполнительной властью. Представители власти, в свою очередь, заверили, что не станут преследовать организаторов забастовки.

Среди требований, выдвинутых профсоюзом и принятых правительством, было обеспечение равных трудовых прав для водителей, качественное выполнение технического обслуживания транспортными компаниями, борьба с коррупцией в сфере транспортных тендеров.

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