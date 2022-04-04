Вильнюс, , 18:05 — REGNUM Вариант закрытия границ с Россией и с Белоруссией рассматривается Литвой, сообщил 4 апреля журналистам литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

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Отметив, что пока рано анонсировать подобное решение, ведь оно ещё не принято, литовский дипломат назвал его, тем не менее, возможным, добавив:

«Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вильнюс объявил о высылке посла России, об отзыве из Москвы своего посла и о закрытии российского генконсульства в Клайпеде. Этот шаг сделан в рамках западной политики в связи с спецоперацией РФ на Украине.

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