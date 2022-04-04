Москва, 4 апреля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. 24-летний форвард московского «Спартака» и сборной Швеции по футболу Джордан Ларссон может провести остаток сезона в шведском АИКе. Об этом 4 апреля сообщило издание Expressen.

Spartak.com Момент матча «Спартак» — «Зенит»

По информации источника, АИК планирует воспользоваться разрешением ФИФА, данным легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в 23-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с 2 августа 2019 года после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.