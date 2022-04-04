Вашингтон, 4 апреля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Команду вице-президента США Камалы Харрис покидает ещё один из высокопоставленных сотрудников — оставить должность намерен заместитель главы её администрацииМайкл Фукс, сообщает 4 апреля Reuters.

Камала Харрис

Ранее Фукс работал в администрации экс-презиента США Билла Клинтона, исполняя обязанности советника по внешней политике. Он также занимал руководящие должности в Госдепартаменте США при администрации экс-президента Барака Обамы. Работая с Харрис, Фукс консультировал ее по внутренним и международным вопросам, помогал управлять персоналом и часто сопровождал в зарубежных поездках.

Согласно служебной записке для сотрудников, на которую ссылается агентство, Фукс останется на посту до начала мая.

Напомним, что ряды команды Харриc продолжают редеть. Недавно об уходе заявили пресс-секретарь вице-президента и его заместитель. В целом в течение первого года пребывания Харрис на посту была замечена высочайшая текучесть кадров, а источники сообщали о недовольстве сотрудников психологическим климатом на рабочем месте.