Саранск, , 17:57 — REGNUM «Технопарк-Мордовия» подтвердил соответствие федеральным требованиям для включения в федеральный реестр промышленных технопарков. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Технопарк-Мордовия пресс-служба правительства Мордовии

Представитель федерального министерства отметил, что включение в реестр промышленных технопарков подтверждает значительный промышленный потенциал этого объекта, а также позволит в будущем использовать всю линейку федеральных мер поддержки.

В настоящее время «Технопарк-Мордовия» лидирует по площади среди промышленных технопарков. Площадь комплекса составляет около 37 тыс. кв. метров, на которых расположены 35 промышленных предприятий, работающих в сфере фотоники, светотехники, электроники и приборостроения. Якорный резидент технопарка в Саранске — «НИИИС им. А. Н. Лодыгина». Это лидирующее в России предприятие в области разработки и фотометрирования источников ультрафиолетового излучения и ламп специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля назначен аукцион по продаже федерального пакета акций АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» в Саранске. Планируется приватизировать 49,9% бездокументарных акций. Потенциальному собственнику предлагается приобрести 700 тыс. акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, начальная цена пакета составляет 670 млн рублей.

АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» является резидентом «Технопарк-Мордовия», входит в кластер «Оптоэлектроника и оптоволоконная техника».

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